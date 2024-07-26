В ЛНР сообщили об ударе по месту сосредоточения солдат и техники ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России нанесли удар по солдатам и технике ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области российские военные нанесли удар по месту сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России получили от агентурных источников сведения об украинских военных, укрывающих бронетехнику в промзоне в районе поселка Купянск-Узловой.

«После доразведки информация была подтверждена и передана в вышестоящий штаб ВС РФ. По координатам целей КАБами (корректируемыми авиационными бомбами — прим. «Ленты.ру») отработали наши Воздушно-космические силы», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что данные о потерях ВСУ в результате удара уточняются.

Ранее Марочко сообщал, что Запад передал украинским военным под Харьковом десять единиц не готовой к бою бронетехники. По его словам, с такой проблемой столкнулось подразделение ВСУ, находящееся в районе Липцов.