Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 26 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об ударе по месту сосредоточения солдат и техники ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России нанесли удар по солдатам и технике ВСУ в Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В Харьковской области российские военные нанесли удар по месту сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России получили от агентурных источников сведения об украинских военных, укрывающих бронетехнику в промзоне в районе поселка Купянск-Узловой.

«После доразведки информация была подтверждена и передана в вышестоящий штаб ВС РФ. По координатам целей КАБами (корректируемыми авиационными бомбами — прим. «Ленты.ру») отработали наши Воздушно-космические силы», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что данные о потерях ВСУ в результате удара уточняются.

Ранее Марочко сообщал, что Запад передал украинским военным под Харьковом десять единиц не готовой к бою бронетехники. По его словам, с такой проблемой столкнулось подразделение ВСУ, находящееся в районе Липцов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

      В Кремле заявили о катастрофическом для будущего нации уровне рождаемости в России

      Чемпионка мира назвала универсальный для всех возрастов вид спорта

      Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите»

      Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

      Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

      Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

      Харрис разочаровала премьера Израиля

      «Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

      Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше