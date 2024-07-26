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07:35, 26 июля 2024Бывший СССР

Запад передал ВСУ не готовую к бою бронетехнику

Марочко: ВСУ под Харьковом получили 10 небоеготовых единиц западной бронетехники

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Запад передал подразделениям Вооруженным силам Украины (ВСУ), разместившимся под Харьковом, десять единиц не готовой к бою бронетехники. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Подразделение, выполняющее задачи на линии боевого сорикосновения в районе Липцов, получило на тралах западную бронетехнику. При приемке техники украинскими специалистами выяснилось, что она была поставлена с места консервации без необходимых мероприятий для приведения ее в боевое состояние», — добавил Марочко.

По словам военного эксперта, проблема поставленной техники в том, что у нее нет индивидуальных комплектов запасных частей, инструмента и приспособлений (ЗИП) и охлаждающих и смазывающих средств.

Ранее Марочко сообщил, что краинским бойцам на купянском направлении в зоне спецоперации (СВО) поставили партию бракованных дронов. У специалистов при изучении поставленных БПЛА возникло подозрение, что они являются подделкой.

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      Александра Синицына
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