Марочко: волонтеры передали ВСУ под Купянском партию бракованных БПЛА-подделок

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), разместившимся неподалеку от населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поставили партию бракованных дронов. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По словам специалиста, гражданские дроны с существенными заводскими дефектами передали украинским солдатам волонтеры. «Квадрокоптеры имеют проблемы с аккумуляторными батареями, центровкой лопастей, неисправна электронная начинка, а также есть ошибки в прошивке», — уточнил Марочко со ссылкой на свои источники.

Военный эксперт обратил внимание, что у специалистов при изучении поставленных БПЛА возникло подозрение, что они являются подделкой. Однако по документам и накладной у коптеров есть сертификаты, они были куплены волонтерским движением на маркетплейсе.

Ранее Марочко заявил, что в Купянске и окрестностях военнослужащие ВСУ для передвижения стали отбирать автомобили у гражданских лиц. Вблизи линии боевого соприкосновения были замечены украинские солдаты на коммунальном транспорте, машинах скорой помощи и полиции, а также конфискованных у местных граждан личных автомобилях.

