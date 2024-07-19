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08:59, 19 июля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ начали использовать конфискованные у граждан автомобили

Марочко: ВСУ отбирают транспорт у медиков, полицейских и гражданских в Купянске

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Купянске и окрестностях военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) для передвижения стали отбирать автомобили у гражданских лиц. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за последнее время было замечено передвижение бойцов ВСУ на коммунальном транспорте, машинах скорой помощи и полиции, а также конфискованных у местных граждан личных автомобилях. Он уточнил, что на таком транспорте украинские военные перемещаются также в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

17 июля сообщалось, что неизвестные подожгли машины бойцов ВСУ в нескольких городах Украины. В частности, в Харькове с разницей в один час огнем оказались охвачены сразу два автомобиля Volkswagen и Mitsubishi.

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