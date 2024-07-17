В нескольких городах Украины неизвестные подожгли машины военных

«Страна»: неизвестные подожгли автомобили военных в нескольких городах Украины

Неизвестные подожди автомобили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Виннице, Харькове, Ровно, Днепре и Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, ссылаясь на правоохранительные органы, в Харькове подожгли сразу два автомобиля Volkswagen и Mitsubishi с разницей в один час времени. В Виннице и Ровно по одному автомобилю. Все они принадлежали военным.

По инцидентам открыты уголовные дела о препятствовании законной деятельности ВСУ, поджигателям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в городе Буск Львовской области. Взрыв был слышен в ночь на 15 июля.