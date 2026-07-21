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11:56, 21 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о передаче Турцией ЗРК С-400 третьим странам

Сенатор Джабаров: Для России нет особых рисков в передаче Турцией С-400 третьим странам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Для России нет особых рисков в потенциальной перепродаже Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400, но Москва рассчитывает на соблюдение Анкарой согласованных ранее механизмов, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с третьими странами о реэкспорте российских ЗРК С-400. Об этом заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер. Вопрос обсуждается на фоне попыток снять препятствия для возвращения Турции в программу американских истребителей F-35.

«Я не знаю деталей того соглашения, по которому мы продали C-400. Наверное, там существуют механизмы, которые обязывают турок информировать нас о всех своих попытках перепродать эти системы. Для России особых рисков не вижу, потому что F-35 — самолеты, которые нас не пугают, наши Су-57 превосходят F-35. Турки приняли такое решение, это страна НАТО, наверное, им хочется, чтобы у них было такое же вооружение, как у других стран НАТО. Это их право», — сказал Джабаров.

Главным условием сенатор назвал исполнение договоренностей, которые были согласованы при продаже комплектов Турции. Он также выразил уверенность в том, что Россия заранее предусмотрела все необходимые меры безопасности при передаче C-400 Турции.

«Главное, чтобы был выполнен тот механизм, который во время продажи этих C-400 был согласован с российской стороной. Если все это будет согласовано, я не вижу оснований, чтобы мы как-то препятствовали этому. Я думаю, что наши военные прекрасно знают, что надо делать и как надо было нас обезопасить, когда мы продавали эти C-400 Турции», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что ЗРК С-400, ранее приобретенные у России, могли быть проданы Турцией одной из стран Персидского залива. Согласно данным источников, среди возможных покупателей называются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема относится к области сверхчувствительных.

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