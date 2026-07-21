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11:01, 21 июля 2026Мир

В Минобороны Турции высказались о передаче российских С-400

Глава Минобороны Гюлер: Турция ведет переговоры с третьими странами о передаче ЗРК С-400
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Турция ведет переговоры с третьими странами о реэкспорте российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер, его слова приводит газета Türkiye.

«В процессе, который продолжается с положительной динамикой в военной и политической сферах с США, вопросы, оставшиеся в прошлом и касающиеся третьих стран, мы ищем пути решения в рамках взаимопонимания и сотрудничества», — так министр ответил на письменные вопросы депутатов Европарламента по поводу передачи С-400 третьей стране.

В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что Турция хочет вернуть России С-400 с целью улучшить отношения с США и вновь получить американские истребители F-35.

8 июля стало известно, что Турции предложили передать купленные у России ЗРК третьей стране или на совместное с США хранение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема относится к области сверхчувствительных.

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