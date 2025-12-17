Реклама

19:26, 17 декабря 2025Мир

Стало известно о желании Турции отказаться от российских С-400

Виктория Кондратьева
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Турция хочет вернуть России зентино-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 с целью улучшить отношения с США и вновь получить американские истребители F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Близкий союзник [президента США Дональда] Трампа и посол в Турции Том Баррак заявил, что Анкара приближается к отказу от С-400, предсказав, что этот вопрос может быть решен в течение 4-6 месяцев», — отмечается в материале.

По словам источников, подобный шаг может поспособствовать улучшению отношений Турции с США, проложив путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к F-35.

Как отметили собеседники агентства, Анкара рассчитывает, что ее роль посредника в украинском конфликте «побудит Москву более благосклонно отнестись к просьбе вернуть C-400».

11 декабря стало известно, что Европейский союз (ЕС) захотел выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и передать их Украине. Отмечается, что такой шаг Брюсселя позволит Киеву получить необходимое оружие, а Анкаре — приобрести у Вашингтона истребители F-35.

