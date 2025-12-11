Реклама

ЕС захотел выкупить российское оружие у Турции и передать его Украине

В ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) захотел выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и передать их Украине. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией дипломатический источник.

«В кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское оружие. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400», — сообщил он.

Отмечается, что такой шаг Брюсселя позволит Украине получить необходимое оружие, а Турции — приобрести у США истребители F-35, в которых Вашингтон отказал из-за покупки Анкарой С-400. «ЕС также в этой ситуации будет выглядеть как меценат», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посчитал санкции против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными.

