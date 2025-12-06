Реклама

12:06, 6 декабря 2025

Трамп посчитал санкции США против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского посла, Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций против Анкары, на фоне продолжающихся крупных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турцией Украине. Страна имеет в ангаре четыре самолета F-35, но из-за санкций не имеет к ним доступа.

Конкретные сроки снятия американских санкций с Турции пока не названы.

28 августа российскими военными по заводу по производству турецких БПЛА Bayraktar в Киеве был нанесен удар.

