Трамп посчитал санкции США против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными

В США назвали бессмысленными санкции США против Турции за покупку российских ЗРК

Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского посла, Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций против Анкары, на фоне продолжающихся крупных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турцией Украине. Страна имеет в ангаре четыре самолета F-35, но из-за санкций не имеет к ним доступа.

Конкретные сроки снятия американских санкций с Турции пока не названы.

28 августа российскими военными по заводу по производству турецких БПЛА Bayraktar в Киеве был нанесен удар.