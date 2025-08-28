Бывший СССР
Удар по заводу по производству дронов Bayraktar в Киеве попал на видео

Коц показал удар по заводу по производству дронов Bayraktar в Киеве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

По заводу по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Кадры атаки показал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«В Киеве ударили по заводу "Байрактар" и компании Ukrspecsystems. Уж не знаю, почему некоторые эксперты решили, что на этом видео в Киеве в здание влетают ракеты ПВО. Но если и так, то эти высокоточные боеприпасы приземлились очень точно», — написал военкор.

По словам Коца, на заводе производятся как разведывательные, так и ударные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что компания вместе с тем выпускает боевой комплекс, включающий в себя разведывательный БПЛА ПД-2 и малогабаритный беспилотник-камикадзе RAM II.

Ранее об ударе российских военных по объектам ВСУ в ночь на 28 августа отчиталось Минобороны РФ. Для атаки было применено высокоточное оружие.

