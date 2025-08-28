Россия
12:13, 28 августа 2025

В Минобороны России отчитались о ночном ударе «Кинжалами» по Украине

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ночь на 28 августа российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по военным объектам Украины. Об атаке отчиталось Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, а также авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.

По данным военблогера Егора Гузенко, в атаке была задействована стратегическая авиация: три ракетоносца Ту-95 и один сверхзвуковой Ту-160.

