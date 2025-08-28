Россия
11:33, 28 августа 2025Россия

Военблогер раскрыл новые подробности массированного удара по Украине

Военблогер Гузенко: В ударе по Украине был задействован сверхзвуковой Ту-160
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В ударе по Украине в ночь на 28 августа была задействована стратегическая авиация. Об этом заявил в Telegram военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый.

По данным Воздушных сил Украины, в ночной атаке были задействованы 598 дронов и 31 ракета.

Гузенко заявил, что при ударе были задействованы три ракетоносца Ту-95 и один сверхзвуковой Ту-160. «Жарко было всем противникам, без исключения!» — написал блогер.

После ночного удара Вооруженных сил России президент Украины Владимир Зеленский обратился к дружественным Москве государствам. Он заявил, что власти Венгрии и Китая должны отреагировать «на происходящее».

    Все новости