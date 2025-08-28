«От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

ВС РФ 28 августа нанесли массированный удар по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В городе звучали мощные взрывы.

Киев с утра затянуло дымом от пожаров, их тушат вертолетами. Всего последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах столицы — в частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

О взрывах в Киеве начали сообщать еще в полночь, 28 августа. Тогда их местоположение не уточнялось.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По данным Воздушных сил Украины, ночью республику атаковали 598 БПЛА и 31 ракета, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Военкоры раскрыли цели атак

По данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, под ударом дронов «Герань» оказалась практически вся Украина: от аэродромов до железных дорог.

В частности, в украинской столице были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса. «Досталось заводу "Артем", "Киевскому радиозаводу", "Спецоборонмашу", заводу "Славутич", НИИ "Материалообработка взрывом" и ООО "Укрспецсистемз"», — сообщил он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В свою очередь, военкор Евгений Поддубный сообщил, что целями ударов также стали аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области, пункты базирования 7-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины — аэродромы Староконстантинов в Хмельницкой и Коломыя в Ивано-Франковской областях.

«Также огневое поражение было нанесено и по нескольким ж/д узлам, используемым в интересах ВСУ. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Запорожской, Винницкой и Полтавской областях», — написал он.

Экс-полковник и военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что Россия и раньше наносила удары по железным дорогам и станциям Украины, но они реже встречались в военных сводках.

«Мы не наносим удары по железнодорожным путям, которые влияют на жизнеобеспечение населения Украины (…). А остальные железнодорожные пути, подъезды, радиорелейные шкафы, системы перевода стрелок и тому подобное, если они обеспечивают военные потребности Украины, они являются законными целями», — заявил он.

Зеленский после ударов обратился к двум дружественным России странам

После ночных атак президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям двух дружественных Москве стран — Венгрии и Китаю — с призывом отреагировать на удары российских войск.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал он.

Политик также призвал ввести новые «жесткие санкции» против России.