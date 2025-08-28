Бывший СССР
В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

В какой части города они были слышны, не уточняется.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице, призвав жителей находиться в укрытиях.

До этого он сообщил, что в Святошинском районе зафиксировано падение беспилотника. Информацию подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, повреждений нет.

Издание «Страна.ua» писало, что киевляне приготовились ночевать в метро на фоне угрозы атаки дронов.

