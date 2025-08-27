Жители Киева приготовились ночевать в метро из-за угрозы атаки дронов

Жители Киева приготовились ночевать в метро на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видны разложенные на полу матрасы, на которых лежат люди. Отмечается, что, по информации местных пабликов, над украинской столицей зафиксирован один дрон.

Незадолго до этого киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергообъект под Полтавой. Удар был нанесен в ночь на среду, 27 августа. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», были повреждены административное здание, транспорт и оборудование, на территории вспыхнули пожары.