09:45, 27 августа 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали энергообъект под Полтавой

ВС РФ атаковали энергообъект под Полтавой, в результате вспыхнули пожары
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали ночью энергообъект под Полтавой. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что в результате удара были повреждены административное здание, транспорт и оборудование, на территории вспыхнули пожары. Местные власти сообщили о падении обломков, а в украинских СМИ рассказали, что взрывы и возгорания фиксировались в районе Диканьки.

Ранее издание The Independent обеспокоились судьбой Харькова, Днепропетровска и Полтавы в случае полного контроля России над Донбассом. Киев считает важным удержать подконтрольные на данный момент районы, поскольку их потеря создаст стратегическую угрозу для страны.

До этого появилось видео нового удара ВС РФ по пункту временной дислокации украинских войск. Они поразили командный пункт, укрытие для личного состава, а также три танка, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре реактивные системы залпового огня.

