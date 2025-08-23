Появилось видео нового удара ВС РФ по пункту временной дислокации украинских войск

Минобороны РФ опубликовало видео удара по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Новый удар Вооруженных сил России по пункту временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в российском Минобороны.

Российские военные групповым ракетным и авиационным ударом с применением ракет «Искандер», ФАБ-500 и беспилотником «Герань» поразили ключевые объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, командный пункт, укрытие для личного состава, а также три танка, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре реактивные системы залпового огня.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за вечер 22 августа уничтожили десять беспилотников над регионами России.