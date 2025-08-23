Россия
00:43, 23 августа 2025Россия

В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за вечер уничтожили 10 беспилотников над регионами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер уничтожили десять беспилотников над регионами России. Такое число сбитых устройств назвали в Минобороны РФ.

В пятницу, 22 августа, c 20:50 до полуночи дежурные силы ПВО уничтожили по четыре БПЛА над территориями Ростовской области и Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области.

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не представлялось возможным ввиду его близкого расстояния.

21 августа сообщалось, что в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. Инцидент случился на участке Россошь--Сохрановка.

