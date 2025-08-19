Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 19 августа 2025Бывший СССР

Российский боец сбил автоматом беспилотник

Российский военнослужащий сбил беспилотник броском автомата
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. Об этом сообщил его сослуживец с позывным Знахарь, передает РИА Новости.

«Вылетел из-за спины камикадзе (...) Я выстрелить не могу, потому что задену [сослуживца]. У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом», — рассказал военнослужащий.

По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не было возможности ввиду его близкого расстояния, а после броска БПЛА, упав на землю, запутался в оптоволокне.

В августе 2024 года военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео, как боец ВС РФ сбил головой дрон ВСУ и выжил. Коц написал, что солдат выпадом вперед ударил беспилотник головой. После взрыва солдат спокойно ушел в лес.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Пугачева дала совет внуку Эдиты Пьехи

    Российская пенсионерка решила заживо сжечь многодетную семью в доме

    Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

    В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

    Мужчин предупредили о тревожном симптоме нескольких опасных заболеваний

    Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

    Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

    В России заметили рост скрытой безработицы

    Трамп обратился с предложением к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости