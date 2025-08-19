Российский боец сбил автоматом беспилотник

Российский военнослужащий сбил беспилотник броском автомата

Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. Об этом сообщил его сослуживец с позывным Знахарь, передает РИА Новости.

«Вылетел из-за спины камикадзе (...) Я выстрелить не могу, потому что задену [сослуживца]. У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом», — рассказал военнослужащий.

По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не было возможности ввиду его близкого расстояния, а после броска БПЛА, упав на землю, запутался в оптоволокне.

В августе 2024 года военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео, как боец ВС РФ сбил головой дрон ВСУ и выжил. Коц написал, что солдат выпадом вперед ударил беспилотник головой. После взрыва солдат спокойно ушел в лес.