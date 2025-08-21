Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:51, 21 августа 2025Путешествия

В российском регионе задержали 19 поездов из-за падения беспилотника

РЖД: В Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Почти 30 поездов задерживаются из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

В публикации уточняется, что падение беспилотника зафиксировали на участке Россошь--Сохрановка в Воронежской области. Сейчас там задержали 19 поездов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что объект энергетики получил повреждения из-за падения дрона. «Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», — подчеркнул Гусев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

    СК возбудил дело после нападения треш-блогера на девушку в российском регионе

    ВСУ предрекли новые проблемы с наступлением осени

    Забывший 17 лет жизни мужчина никому не стал об этом рассказывать

    Переход россиян на безалкогольное вино и пиво объяснили

    Поставки в Россию вина из страны НАТО оказались рекордными

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости