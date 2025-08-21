В российском регионе задержали 19 поездов из-за падения беспилотника

РЖД: В Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника

Почти 30 поездов задерживаются из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

В публикации уточняется, что падение беспилотника зафиксировали на участке Россошь--Сохрановка в Воронежской области. Сейчас там задержали 19 поездов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что объект энергетики получил повреждения из-за падения дрона. «Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», — подчеркнул Гусев.