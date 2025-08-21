Несколько российских сел остались без света после падения БПЛА

Гусев: Из-за падения БПЛА в Воронежской области повредился объект энергетики

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что объект энергетики получил повреждения из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев сообщил, что на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, действует ранее объявленная угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», — подчеркнул он.

Ранее жители Воронежской области сообщили о серии громких взрывов. Тогда предполагалось, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).