03:33, 21 августа 2025

Несколько российских сел остались без света после падения БПЛА

Гусев: Из-за падения БПЛА в Воронежской области повредился объект энергетики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что объект энергетики получил повреждения из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев сообщил, что на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, действует ранее объявленная угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах области.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», — подчеркнул он.

Ранее жители Воронежской области сообщили о серии громких взрывов. Тогда предполагалось, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

    Все новости