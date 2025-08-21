Россия
В российском регионе раздалась серия взрывов

Shot: В Воронежской области раздалась серия взрывов, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Жители Воронежской области сообщили о серии громких взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей села Журавка, они слышали минимум пять взрывов в небе около 01:50 ночи, а после увидели пожар в одном из районов. Официальной информации пока нет, до этого в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Куда в итоге пришелся удар, не уточняется. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщается.

