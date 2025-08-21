Россия
02:04, 21 августа 2025

ВСУ попытались атаковать НПЗ в российском регионе

ВСУ попытались атаковать НПЗ в Новошахтинске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«В свою очередь, ВСУ нанесли удар по Новошахтинску Ростовской области», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах слышен взрыв, после чего вдалеке виднеется пламя, в небо начинает подниматься столб дыма.

Куда в итоге пришелся удар, не уточняется. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщается.

Ранее российские войска начали массированную атаку на Украину. В небе республики было замечено более сотни ударных дронов.

