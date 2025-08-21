Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:42, 21 августа 2025Бывший СССР

В небе над Украиной заметили более сотни ударных беспилотников

RusVesna: Более 100 ударных беспилотников атакуют Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Небо Украины заполонили российские ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

По его данным, некоторые из беспилотников бьют по Киеву, однако большинство из них не залетает в город. «Более 100 ударных "Гераней" атакуют Украину. Большая часть БПЛА обходит столицу — курсом на Житомирщину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, работает система противовоздушной обороны. Других подробностей он не привел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    Сальдо высказался о территориальных уступках Украины

    Депутат Рады указал на попытки Зеленского понравиться Трампу ради сохранения своего поста

    В ГД призвали учесть вопросы безопасности РФ при обсуждении гарантий безопасности Киева

    США впервые отказались осуждать в ООН территориальную целостность Грузии

    Стало известно о заработке Королевой на недвижимости в США

    В офисе Зеленского заявили о работе над военной составляющей гарантий безопасности

    Раскрыты возможные сроки спасения застрявшей на пике Победы россиянки

    В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

    На Украине заявили о нежелании повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости