В небе над Украиной заметили более сотни ударных беспилотников

Небо Украины заполонили российские ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

По его данным, некоторые из беспилотников бьют по Киеву, однако большинство из них не залетает в город. «Более 100 ударных "Гераней" атакуют Украину. Большая часть БПЛА обходит столицу — курсом на Житомирщину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, работает система противовоздушной обороны. Других подробностей он не привел.