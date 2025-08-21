Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 20 августа 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО [противовоздушной обороны]», — написал чиновник, обратившись к местным жителям с призывом оставаться в укрытиях. Он не привел каких-либо подробностей.

Также о взрывах в городе сообщают и корреспонденты украинского издания «Общественное». Уточняется, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Информацию о последствиях на земле издание не приводит.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, по региону ударили «Искандером».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    «Самый большой придурок на свете». Вышел второй сезон «Миротворца». Почему возвращение сериала ждал весь мир?

    Сразу три российских аэропорта ограничили работу

    Всех министров Германии призвали экономить

    В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

    На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

    Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

    В Киеве прогремели взрывы

    В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

    Москвичам пообещали возвращение летней погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости