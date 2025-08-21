В Киеве прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО [противовоздушной обороны]», — написал чиновник, обратившись к местным жителям с призывом оставаться в укрытиях. Он не привел каких-либо подробностей.

Также о взрывах в городе сообщают и корреспонденты украинского издания «Общественное». Уточняется, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Информацию о последствиях на земле издание не приводит.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области. По предварительным данным, по региону ударили «Искандером».