Военкор сообщил об ударе «Искандером» по Одесской области

Военкор Котенок: В Одесской области произошли взрывы, нанесен удар «Искандером»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок сообщил о взрывах в Одесской области. Предварительно, был нанесен удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», отметил он.

Журналист со ссылкой на украинские ресурсы уточнил, что атакована цель в Татарбунарском районе.

Издание Insider UA сообщает, что над территорией Украины зафиксировано около 70 беспилотников, взявших курс на Киевскую и Полтавскую области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на части Днепропетровской и Киевской областей, в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. В Одесской области последовал отбой тревоги.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе Triton в Одесской области. В результате атаки было уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом.

