Российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе в Одесской области

Российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе Triton в Одесской области. Об этом со ссылкой на российских военкоров сообщает Telegram-канал Shot в среду, 20 августа.

«ВС РФ (Вооруженные силы Российской Федерации — прим. «Ленты.ру») нанесли серию ударов дронами «Герань-2» по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле», — сказано в публикации.

Уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом, а также поврежден нефтехимический танкер Excellion. На нефтебазе были слышны более 30 взрывов.

Канал также опубликовал кадры последствий удара. На видео можно заметить мощный пожар.