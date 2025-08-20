Бывший СССР
Появилось видео пожара на крупнейшей нефтебазе Украины в Одесской области

Алевтина Запольская
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по крупнейшей в Одесской области нефтебазе «Тритон». Кадры пожара публикует Telegram-канал Shot.

«Уничтожены резервуары с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ», — сказано в публикации. На видео можно увидеть мощный пожар.

Отмечается, что на территории находилось минимум 6 резервуаров с дизельным топливом. По информации канала, нефтехимический танкер Excellion, прибывший в порт Измаил, также получил повреждения.

Ранее российские войска вечером 17 августа нанесли удар по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR и расположенной под Одессой. После атаки на объекте начался пожар, повреждены оказались все резервуары.

