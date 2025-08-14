Интернет и СМИ
23:18, 14 августа 2025

На Западе обеспокоились судьбой Харькова и Полтавы

Independent: Крупные города окажутся под угрозой при контроле РФ над Донбассом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

На Западе обеспокоились судьбой Харькова, Днепропетровска и Полтавы в случае полного контроля России над Донбассом. Как пишет издание The Independent, крупные города окажутся под угрозой, если линия разграничения сместится на 80 километров вглубь.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что на подконтрольной Киеву части территории ДНР выстроена линия эшелонированной обороны, которая становится главным форпостом Вооруженных сил Украины для сдерживания продвижения российских войск.

В случае установления полного контроля России над регионом до его административных границ, украинские войска окажутся в степи без естественных преград. Киев считает важным удержать подконтрольные на данный момент районы, поскольку их потеря создаст стратегическую угрозу для страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг вывод войск из Донбасса. Он подчеркнул, что не изменил своей позиции по данному вопросу, и объяснил, что иное решение противоречило бы Конституции страны.

