Названы три ключевых вопроса в российском здравоохранении

Сопредседатель ВСП Жулев назвал кадровый вопрос ключевым в российской медицине

Наиболее остро перед российской системой здравоохранения стоят три ключевых вопроса. Их назвал президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

На наш взгляд, сегодня один из ключевых вопросов — кадровый. Речь идет прежде всего о доступности врачей-специалистов в регионах. Отсюда вытекает и проблема записи к врачу, и в целом доступности медицинской помощи Юрий Жулев президент Всероссийского общества гемофилии

Он отметил, что также остро в медицине стоит проблема грамотно выстроенной маршрутизации пациентов. По его словам, человеку необходимо поэтапно понимать, как он может быстро попасть к нужному врачу и оперативно получить помощь, не сталкиваясь с дополнительными преградами.

Третьей проблемой здравоохранения Жулев назвал реализацию междисциплинарных подходов к лечению пациентов. «Особенно это важно при хронических и тяжелых заболеваниях, когда пациенту требуется участие врачей разных специальностей и слаженная работа всей системы», — сказал он.

Президент Владимир Путин ранее называл отстающим уровень медицинской помощи в России. Он указывал, что население часто жалуется на положение дел в этой сфере, а сама проблема требует повышенного внимания властей. Российские врачи, в свою очередь, указывали, что отсутствие единой системы с картами пациентов является одним из ключевых недостатков в цифровизации российского здравоохранения.