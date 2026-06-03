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14:53, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Названы три ключевых вопроса в российском здравоохранении

Сопредседатель ВСП Жулев назвал кадровый вопрос ключевым в российской медицине
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наиболее остро перед российской системой здравоохранения стоят три ключевых вопроса. Их назвал президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

На наш взгляд, сегодня один из ключевых вопросов — кадровый. Речь идет прежде всего о доступности врачей-специалистов в регионах. Отсюда вытекает и проблема записи к врачу, и в целом доступности медицинской помощи

Юрий Жулевпрезидент Всероссийского общества гемофилии

Он отметил, что также остро в медицине стоит проблема грамотно выстроенной маршрутизации пациентов. По его словам, человеку необходимо поэтапно понимать, как он может быстро попасть к нужному врачу и оперативно получить помощь, не сталкиваясь с дополнительными преградами.

Третьей проблемой здравоохранения Жулев назвал реализацию междисциплинарных подходов к лечению пациентов. «Особенно это важно при хронических и тяжелых заболеваниях, когда пациенту требуется участие врачей разных специальностей и слаженная работа всей системы», — сказал он.

Президент Владимир Путин ранее называл отстающим уровень медицинской помощи в России. Он указывал, что население часто жалуется на положение дел в этой сфере, а сама проблема требует повышенного внимания властей. Российские врачи, в свою очередь, указывали, что отсутствие единой системы с картами пациентов является одним из ключевых недостатков в цифровизации российского здравоохранения.

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