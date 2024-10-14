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10:55, 14 октября 2024Россия

Врачи заявили о проблеме в российском здравоохранении

РБК: врачи назвали отсутствие единой системы с картами пациентов проблемой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские врачи назвали отсутствие единой системы с картами пациентов проблемой здравоохранения страны. Об этом со ссылкой на опрос компании «Право на здоровье» и Ассоциации международных фармпроизводителей сообщает РБК.

Как заявили врачи, эта проблема является одним из ключевых недостатков в цифровизации российского здравоохранения.

«Сейчас регионы и даже отдельные организации в одном регионе не могут получить доступ к данным пациента из другого медицинского учреждения», — объявила исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

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