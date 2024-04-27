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14:53, 27 апреля 2024Наука и техника

Названа одна из главных проблем мирового здравоохранения

Иммунолог Крючков назвал антибиотикорезистентность мировой проблемой

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Антибиотикорезистентность является одной из главных проблем мирового здравоохранения, найти абсолютное решение для которой на данный момент не удается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Проблема антибиотикорезистентности давняя, и она только усугубляется со временем. Один из вариантов относительного решения — создание новых антибиотиков или сильно измененных веществ внутри одного класса, где это возможно, чтобы восстановить чувствительность бактерий. Есть также другие средства, противомикробные, к которым бактерии не могут развить устойчивость», — сказал врач.

Также, по словам Крючкова, препараты могут использоваться в комбинации со специальными веществами, блокирующими способность бактерии к приобретению резистентности. Но это решение, отметил иммунолог, тоже временное.

«При этом внутрибольничные инфекции еще более устойчивы к лечению, чем внебольничные. Бороться с ними можно, но очень сложно, а в большинстве учреждений — нереалистично. Проблема антибиотикорезистентности бактерий — одна из 10 самых серьезных для мирового здравоохранения», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

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Ранее ученые Хьюстонского университета обнаружили, что антибиотик ванкомицин, рекомендуемый в качестве средства терапии первой линии при опасной бактериальной инфекции, становится неэффективным. Супербактерии C.difficile с усиливающейся защитой против лечения вызывают трудно поддающееся лечению желудочно-кишечное заболевание, которое часто заканчивается токсическим мегаколоном, сепсисом и летальным исходом.

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      Наталия Белова
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