Названа одна из главных проблем мирового здравоохранения

Иммунолог Крючков назвал антибиотикорезистентность мировой проблемой

Антибиотикорезистентность является одной из главных проблем мирового здравоохранения, найти абсолютное решение для которой на данный момент не удается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Проблема антибиотикорезистентности давняя, и она только усугубляется со временем. Один из вариантов относительного решения — создание новых антибиотиков или сильно измененных веществ внутри одного класса, где это возможно, чтобы восстановить чувствительность бактерий. Есть также другие средства, противомикробные, к которым бактерии не могут развить устойчивость», — сказал врач.

Также, по словам Крючкова, препараты могут использоваться в комбинации со специальными веществами, блокирующими способность бактерии к приобретению резистентности. Но это решение, отметил иммунолог, тоже временное.

«При этом внутрибольничные инфекции еще более устойчивы к лечению, чем внебольничные. Бороться с ними можно, но очень сложно, а в большинстве учреждений — нереалистично. Проблема антибиотикорезистентности бактерий — одна из 10 самых серьезных для мирового здравоохранения», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее ученые Хьюстонского университета обнаружили, что антибиотик ванкомицин, рекомендуемый в качестве средства терапии первой линии при опасной бактериальной инфекции, становится неэффективным. Супербактерии C.difficile с усиливающейся защитой против лечения вызывают трудно поддающееся лечению желудочно-кишечное заболевание, которое часто заканчивается токсическим мегаколоном, сепсисом и летальным исходом.