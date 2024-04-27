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10:15, 27 апреля 2024Наука и техника

Опасная бактерия усилила защиту против лечения

Clinical Infectious Diseases: лечение кишечной инфекции становится неэффективным

Фото: Aleksander Savelev / Shutterstock / Fotodom

Ученые Хьюстонского университета обнаружили, что антибиотик ванкомицин, рекомендуемый в качестве средства терапии первой линии при опасной бактериальной инфекции, становится неэффективным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases.

В когортное исследование были включены взрослые с инфекцией Clostridioides difficile (CDI), получавшие пероральный ванкомицин в период с 2016 по 2021 год. Изоляты бактерии прошли тестирование на чувствительность к ванкомицину, а также были подвергнуты генетическому анализу.

Супербактерии C.difficile с усиливающейся защитой против лечения вызывают трудно поддающееся лечению желудочно-кишечное заболевание, которое часто заканчивается токсическим мегаколоном, сепсисом и летальным исходом. Было показано, что эффективность клинического излечения с помощью ванкомицина снизилась с почти 100 процентов в начале 2000-х годов до примерно 70 процентов в наши дни.

По словам ученых, это открытие вызывает тревогу, поскольку существует только два рекомендуемых антибиотика. Если устойчивость C.difficile увеличится к обоим противомикробным препаратам, то бактерия будет столь же опасной, как и в эпоху до появления антибактериальных средств.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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