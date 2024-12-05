Путин назвал две отстающие сферы в России

Среди отстающий сфер в России находятся уровень медицинской помощи и доступность жилья. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, трансляция доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Такую информацию глава государства раскрыл во время заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И, соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», — пояснил Путин.
Ранее президент поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 отстающих российских регионов. Отмечается, что кабмин должен будет подготовить перечень мер на период 2025-2030 годов.