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15:20, 5 декабря 2024Россия

Путин назвал две отстающие сферы в России

Путин: среди отстающих сфер — уровень медпомощи и доступность жилья
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Среди отстающий сфер в России находятся уровень медицинской помощи и доступность жилья. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, трансляция доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Такую информацию глава государства раскрыл во время заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И, соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», — пояснил Путин.

Ранее президент поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 отстающих российских регионов. Отмечается, что кабмин должен будет подготовить перечень мер на период 2025-2030 годов.

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