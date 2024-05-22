Путин поручил утвердить программы развития для отстающих регионов

Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 регионов РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 отстающих российских регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин должен будет подготовить перечень мер на период 2025-2030 годов. Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, а также Кировской, Курганской и Псковской областях. На реализацию программ развития регионов из федерального бюджета ежегодно будет выделяться не менее 10 миллиардов рублей.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 октября 2024 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Кабмину также поручено оказать содействие Республике Адыгея в завершении проектов индивидуальной программы развития региона на период до 2024 года — речь идет, в том числе, о создании горнолыжного курорта «Лаго-Наки». Из федерального бюджета на это должно выделяться не менее 500 миллионов рублей ежегодно в следующие пять лет.

Ранее Путин поручил профинансировать ликвидацию последствий паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях правительству РФ. Финансовая помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации регионам будет оказана на счет средств федерального бюджета.