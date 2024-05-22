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19:26, 22 мая 2024Экономика

Путин поручил ликвидировать последствия паводка за счет федерального бюджета

Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Ликвидацию последствий паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях профинансирует правительство РФ. Соответствующее поручение дал кабмину президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте Кремля.

В поручении главы государства отмечается, что финансовая помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации регионам будет оказана на счет средств федерального бюджета. При этом в случае Оренбургской области правительство должно будет до 1 октября предоставить обоснование запрашиваемых из резервного фонда средств для помощи гражданам и ликвидации последствий половодья.

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Путин также обратил особое внимание на оказание помощи населению и восстановление жилья. Ответственным за выполнение поручения президента назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее президент заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Помимо этого, главу государства возмутило, что число выплат гражданам, пострадавшим от паводков, значительно меньше общего количества поданных заявлений.

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