Путин заявил о необходимости пересмотреть выплаты пострадавшим при паводках

Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим при паводках

Президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Он поручил сделать это в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, пишет агентство РИА Новости.

«Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул глава государства. Путин уточнил, что под ними он понимает как единовременную материальную помощь, так и выплаты по причине частичной либо полной утраты имущества.