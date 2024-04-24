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15:14, 24 апреля 2024Экономика

Путин заявил о необходимости пересмотреть выплаты пострадавшим при паводках

Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим при паводках

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Он поручил сделать это в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, пишет агентство РИА Новости.

«Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул глава государства. Путин уточнил, что под ними он понимает как единовременную материальную помощь, так и выплаты по причине частичной либо полной утраты имущества.

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      Полина Кислицына
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