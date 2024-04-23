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15:02, 23 апреля 2024Экономика

Жителям затопленных домов в Курганской области отказали в компенсации

Власти отказали жителям затопленных домов в Курганской области в компенсации

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Жителям Курганской области, чьи дома пострадали от паводка, отказали в получении компенсаций, сославшись на то, что их жилье пригодно для проживания. Внимание на ситуацию в регионе обратил Telegram-канал Mash.

Местные власти обещали выплаты в 10 тысяч рублей тем, чьи дома стали непригодны для жизни, или тем, кто потерял свое имущество. Однако они же собрали комиссию, оценивающую масштабы разрушений в домах, которая пришла к выводу, что в гнилых и затопленных строениях вполне можно проживать. В результате люди начали массово получать отказы в компенсации. Между тем в домах в Кетовском и Белозерском районах региона полностью затоплены подвалы, а газ, электричество и отопление отсутствуют. Кроме того, стены в них постепенно покрываются плесенью, а на улицах до сих пор стоит вода.

Днем ранее стало известно, что сообщение о попадании урана в воды реки Тобол, распространившееся в ряде украинских СМИ, оказалось недостоверным.

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      Полина Кислицына
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