Сообщение о попадании урана в воды реки Тобол оказалось недостоверным

Данные о том, что уран попал в воды реки Тобол, оказались недостоверными

Распространившаяся в ряде украинских Telegram-каналов информация о том, что в Курганской области уран попал в воды реки Тобол, оказалась недостоверной.

В опубликованных постах говорится, что произошедшее касается уранового месторождения «Добровольное» в Звериноголовском районе, и сейчас оно «погружено под воду». «Растворенный кислотой уран попал в воду, в реку Тобол», — сообщается в прикрепленном ролике.

Сделавший это заявление Алексей Шварц также предрек всплеск онкологических заболеваний, однако позже добавил, что такое заражение воды происходит каждые восемь лет. Из его слов вытекает, что уровень раковых заболеваний в регионе должен быть крайне высоким, однако Курганская область не входит в число лидеров среди регионов России по числу онкобольных, она даже не значится в статистике Минздрава за 2020 год. Помимо прочего, Шварц имеет сомнительную репутацию и приговорен заочно к шести годам лишения свободы за распространение ложных сведений о Российской армии.

В пресс-службе АО «Далур» (входит в АРМЗ, горнорудный дивизион Росатома) заявили, что разлив паводковых вод не повлиял на добычу урана в Курганской области. В компании заявили, что два из трех месторождений «Далура» — Далматовское и Хохловское — находятся в незатопляемой зоне, так как там отсутствуют крупные водоемы. Добровольное месторождение в Звериноголовском округе также защищено от затоплений, поскольку находится на возвышенности. «Наводнений на месторождении не было даже в самые паводковые сезоны», — указали в пресс-службе.

Генеральный директор «Далура» Динис Ежуров добавил, что каждую весну на уранодобывающем предприятии проводятся противопаводковые мероприятия, ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках Тобол и Исеть. Отмечалось, что месторождениям урана паводок не угрожает. «Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок «Далура». Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен», — высказался Ежуров.

«Добровольное» — полностью изолированное месторождение. Все урановые залежи Курганской области расположены в русле реки, протекавшей 140 миллионов лет назад. Дно и берега — это кристаллический скальный фундамент, почти не пропускающий жидкости. Прямо над месторождением за века накопился водонепроницаемый слой глины толщиной 100–120 метров. Таким образом, месторождение урана полностью изолировано от водоносных горизонтов. Если бы естественных барьеров не было, не было бы и залежей урана, объяснили эксперты.

Сообщение о попадании урана в воды реки Тобол не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».