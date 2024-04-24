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14:35, 24 апреля 2024Россия

Путин назвал регион России с самой сложной паводковой ситуацией

Путин: в Оренбургской области из-за паводков сложилась наиболее сложная ситуация

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий половодья, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram-канале.

«Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно», — сказал Путин.

В России, по его словам, достаточно сил и средств для ликвидаций последствий паводков. Власти должны оказывать первую поддержку гражданам, указал президент, допустив, что размеры компенсаций от природных чрезвычайных ситуаций могут быть скорректированы.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. В Оренбургской области потоп затронул более 12 тысяч домов, из региона эвакуировали тысячи человек. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске, затем под водой скрылась часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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