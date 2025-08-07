Бывший СССР
13:01, 7 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Новую тенденцию в ударах ВС России объяснили

Военный эксперт Матвийчук: Удары ВС РФ по железным дорогам чаще афишируются
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия и раньше наносила удары по железным дорогам и станциям Украины, но они реже встречались в военных сводках, объяснил экс-полковник и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в последнее время Вооруженные силы России (ВС РФ) бьют по железным дорогам Киева, Одессы и Харькова.

Так он прокомментировал информацию о новой тенденции в действиях ВС России — бить по железным дорогам и станциям Украины.

«Мы не наносим удары по железнодорожным путям, которые влияют на жизнеобеспечение населения Украины (…). А остальные железнодорожные пути, подъезды, радиорелейные шкафы, системы перевода стрелок и тому подобное, если они обеспечивают военные потребности Украины, они являются законными целями. Поэтому мы начали бить по ним. Просто раньше в сводках они меньше мелькали, особенно в последнее время мы наносим удары по таким близлежащим районам, как Харьков, Одесса, Киев, которые попадают в сводки, и тем самым наносим ущерб боеспособности Украины», — сказал Матвийчук.

Одновременно с этим по российским железным дорогам бьют и Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, сегодня, 7 августа, ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино под Волгоградом.

Ранее оператор железных дорог «Украинские железные дороги» сообщил, что в Киеве в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Отмечается, что работники службы и пассажиры не пострадали.

