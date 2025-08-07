Россия
Стало известно о новой тенденции в ударах России по инфраструктуре Украины

Военкор Пегов: Новая тенденция ВС РФ — бить по железным дорогам Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В действиях Вооруженных сил России (ВС) прослеживается новая тенденция — бить по железным дорогам и железнодорожным станциями Украины, через которые осуществляется снабжение противника. Об этом стало известно из публикации WarGonzo, проекта военкора Семена Пегова в Telegram.

Авторы издания отметили, что ночные удары «Геранями» по железнодорожной инфраструктуре становятся регулярными.

Одновременно с этим по железным дорогам — уже российским — бьют и Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, сегодня, 7 августа, ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино под Волгоградом.

Всего же в период в ночь с 6 на 7 августа, было сбито 82 украинских дрона.

