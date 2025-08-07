ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино в российском регионе

Волгоградский губернатор Бочаров: ВСУ ударили по станции Суровикино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров в Telegram-канале областного правительства.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет», — написал губернатор.

Никто, предварительно, не пострадал. Движение железнодорожного транспорта, как уточняется, идет в штатном режиме. Других данных о ситуации не приводится.

Жители Суровикино Волгоградской области сообщили о взрывах в ночь на четверг, 8 августа. По их словам, около часа ночи раздалось громкое жужжание дронов, а затем прозвучали взрывы. Всего было слышно примерно десять мощных хлопков.