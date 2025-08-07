Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 7 августа 2025Россия

ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино в российском регионе

Волгоградский губернатор Бочаров: ВСУ ударили по станции Суровикино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров в Telegram-канале областного правительства.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет», — написал губернатор.

Никто, предварительно, не пострадал. Движение железнодорожного транспорта, как уточняется, идет в штатном режиме. Других данных о ситуации не приводится.

Жители Суровикино Волгоградской области сообщили о взрывах в ночь на четверг, 8 августа. По их словам, около часа ночи раздалось громкое жужжание дронов, а затем прозвучали взрывы. Всего было слышно примерно десять мощных хлопков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    ВСУ уличили в подлом «отвлекающем маневре» в Сумской области

    ВСУ выпустили по России восемь десятков беспилотников

    ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино в российском регионе

    Названы высокооплачиваемые рабочие профессии в России в 2025 году

    52-летнюю Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа

    Женщина пожаловалась на отвратительную секс-привычку будящего ее по ночам мужа

    Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

    ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

    Раскрыта судьба виллы Зеленского в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости