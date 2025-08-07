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01:44, 7 августа 2025Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: Суровикино атаковали дроны, в городе произошли взрывы и пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 7 августа, город Суровикино Волгоградской области атаковали беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около часа ночи раздалось громкое жужжание дронов, а затем прозвучали взрывы. Всего было слышно примерно десять мощных хлопков.

В результате падения обломков одного из беспилотников в районе местной станции вспыхнул пожар. Официальная информация пока не поступала.

Также стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, это было сделано в целях безопасности.

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. В результате удара пострадали три человека.

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