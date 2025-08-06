ВСУ вновь ударили по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Валуйский округ, пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Валуйский округ Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что после удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Кукуевка — Долгое супружеская пара получила минно-взрывные травмы и баротравмы. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ВСУ атаковали частный дом в селе Двулучное с помощью FPV-дрона. В результате пострадал мужчина — он получил осколочные ранения спины и живота.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на белгородский поселок Октябрьский. По его словам, при ударе 17-летний молодой человек и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы.