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23:10, 6 августа 2025Россия

ВСУ вновь ударили по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Валуйский округ, пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Валуйский округ Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что после удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Кукуевка — Долгое супружеская пара получила минно-взрывные травмы и баротравмы. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ВСУ атаковали частный дом в селе Двулучное с помощью FPV-дрона. В результате пострадал мужчина — он получил осколочные ранения спины и живота.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на белгородский поселок Октябрьский. По его словам, при ударе 17-летний молодой человек и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы.

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