Четверо подростков пострадали в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Гладков: Четыре подростка пострадали в поселке Октябрьский после атаки дрона ВСУ

В Белгородской области пострадали четыре подростка после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он утончил, что дрон атаковал поселок Октябрьский. В результате 17-летний молодой человек и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Медики оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались. Родители несовершеннолетних о ситуации и состоянии детей проинформированы.

Информация о последствиях уточняется.

Вечером 6 августа Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась массированному удару со стороны ВСУ. Под удары попали шесть частных домов, два дачных и два многоквартирных. Также оказались повреждены коммерческий, социальный и инфраструктурный объекты.