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20:05, 6 августа 2025Россия

Российский регион подвергся массированному удару со стороны Украины

Гладков сообщил об атаке ВСУ на 18 населенных пунктов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородская область подверглась массированному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из сводки главы области следует, что атаки пришлись по селам Мокрая Орловка, Мощеное, Дорогощь, Головчино, Безлюдовка, Муром, Белянка, Соболевка, Уразово, Двулучное, Байцуры, Новоалександровка, Илек-Пеньковка, Грузское, городу Шебекино, хутору Савченко, а также поселкам Уразово и Пятницкое.

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Под удары попали шесть частных домов, два дачных и два многоквартирных. Помимо того, повреждения получили коммерческий, социальный и инфраструктурный объекты.

Ранее стало известно, что FPV-дроны украинских войск ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака была направлена на ЦРБ в городе Грайворон и поселке Красная Яруга. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

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