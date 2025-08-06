Российский регион подвергся массированному удару со стороны Украины

Гладков сообщил об атаке ВСУ на 18 населенных пунктов Белгородской области

Белгородская область подверглась массированному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из сводки главы области следует, что атаки пришлись по селам Мокрая Орловка, Мощеное, Дорогощь, Головчино, Безлюдовка, Муром, Белянка, Соболевка, Уразово, Двулучное, Байцуры, Новоалександровка, Илек-Пеньковка, Грузское, городу Шебекино, хутору Савченко, а также поселкам Уразово и Пятницкое.

Под удары попали шесть частных домов, два дачных и два многоквартирных. Помимо того, повреждения получили коммерческий, социальный и инфраструктурный объекты.

Ранее стало известно, что FPV-дроны украинских войск ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака была направлена на ЦРБ в городе Грайворон и поселке Красная Яруга. Какой-либо другой информации на данный момент нет.