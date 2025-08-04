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14:48, 4 августа 2025Россия

Стало известно об ударе ВСУ по двум больницам в российском регионе

Стало известно об ударе FPV-дронов ВСУ по двум больницам в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / ТАСС

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по двум больницам в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, атака велась по центральным районным больницам в городе Грайворон и поселке Красная Яруга. На данный момент информации о пострадавших нет.

Официального подтверждения информации пока нет.

В этот же день появилось видео удара дронов ВСУ по Белгородской области. На кардах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями. Затем другой дрон бьет прямо в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.

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