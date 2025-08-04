Взрыв в момент удара дронов ВСУ по Белгородской области попал на видео

Момент удара дронов ВСУ по Белгородской области попал на видео. Снятые очевидцами ролики опубликовал Telegram-канал «Грайворон».
На кардах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями. Затем другой дрон бьет прямо в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.
По информации канала, целью удара стала парковка возле местной больницы. Сведений о пострадавших на момент публикации материала нет.
По данным Минобороны, в ночь на 4 августа украинские войска выпустили по России более 60 беспилотников. Дроны были сбиты в небе над восемью регионами, а также над акваторией Черного моря. Под ударом также оказался столичный регион.