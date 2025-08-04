Взрыв в момент удара дронов ВСУ по Белгородской области попал на видео

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, момент удара со взрывом сняли на видео

Момент удара дронов ВСУ по Белгородской области попал на видео. Снятые очевидцами ролики опубликовал Telegram-канал «Грайворон».

На кардах видно, как беспилотник взрывается рядом с припаркованными автомобилями. Затем другой дрон бьет прямо в одну из машин, после чего фрагменты транспортного средства разлетаются в разные стороны.

По информации канала, целью удара стала парковка возле местной больницы. Сведений о пострадавших на момент публикации материала нет.

По данным Минобороны, в ночь на 4 августа украинские войска выпустили по России более 60 беспилотников. Дроны были сбиты в небе над восемью регионами, а также над акваторией Черного моря. Под ударом также оказался столичный регион.